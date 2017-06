Edição 987

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

- Quando você for a um hospital visitar uma criança que acaba de nascer, não fique comparando com o filho do vizinho, periquito ou papagaio. A família não irá gostar.

- Donos de restaurantes! Cuidado com os seus funcionários. O mau atendimento pode levá-los à ruína. Fica a dica!

AGENDE-SE!

• Abriu recentemente na Carmela Dutra a sorveteria Dolce Vita. Flávio Panza também oferecerá deliciosos pratos italianos. Sou fã de carteirinha.

• E no próximo dia 24 tem Arraiá do Clube Náutico! A festa terá diversas comidas gostosas, brincadeiras e muita diversão! Vamos?