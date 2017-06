Edição 987

… que no dia 26, a partir das 18h, na biblioteca da UMC, o ex-prefeito Marco Bertaiolli recebe convidados para o lançamento de seu livro “Cidade do Saber”.

… que quem fechar um pacote semestral na Academia Ação, ganha um mês grátis para presentear alguém especial. E quem fechar o pacote anual, vai presentear duas pessoas com um mês grátis de treino cada uma.

… que no dia 1º de julho, a festa junina do Colégio Evolução e Crescimento será dedicada à cultura nordestina, com apresentações, comidas típicas e brincadeiras. Vale lembrar que a escola está com condições especiais para as matrículas do segundo semestre.

… que nesta quarta, 14, véspera de feriado, a casa noturna Thekilla promove o seu Arraiá, com diversão e música da banda de forró Peixelètrico.