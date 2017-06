Edição 986

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

- Gente, pelo amor de Deus! Não é porque bota branca e calça curta está na moda que você precisa usar! Respeite primeiramente você, seu biotipo e o ambiente em que circula.

- Hora de carregar na produção: muito rímel. Não tem cílios? Recorra aos postiços!

- Gente solteira: o amor está no ar! Vale sempre lembrar que se você der um sorriso, outro volta para você, ok? Até a próxima semana!

AGENDE-SE

• Anote: Dia 12 de junho o Hotel IBIS, em parceria com este colunista, o chef Roque Thomazini, Ditimar Erich e o cantar Fernando Maque, está promovendo a noite mais romântica para o Dia dos Namorados! Uma noite em Paris! Aproveitem pois as vagas estão limitadíssimas! Infos 2813-3800.

• Leandro Sérgio, também parceiro, promoverá um delicioso jantar dos namorados no Club Med Paradise! Também no dia 12, ao som da banda Sanvit! Informações no 4723-3500. Só não vale ficar em casa neste dia, ok? Vamos sair para comemorar!