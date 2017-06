Edição 986

A gerente geral da Reino Unido Vistorias Automotivas, em Mogi, Pindamonhagaba e Jacareí, Lorine Floeter, adianta que agora a empresa investe em Cultura e patrocina a dupla sertaneja mogiana Ícaro & Diego. Herdeira da expertise do saudoso Wagner Floeter, sua ideia é promover a divulgação dos músicos

No dia 7, Marcella Faria, na foto com a mãe Morgana, lotou o Espaço La Vince com gente bonita e a comemoração de dois anos da Marcella Boutique foi um sucesso. Os pontos altos na festa foram o elegante desfile das peças de sua loja na Norival Tavares e o show da dupla Marcos & Bueno. Adorei!