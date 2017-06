Edição 986

Impeachment

O ativista Mario Berti encaminhou à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) um pedido de retirada do presidente da República Michel Temer, que é advogado, do quadro dos profissionais do órgão. Em resposta, o Conselho Federal afirmou que o pedido foi encaminhado para a Seccional do Distrito Federal, por ser uma demanda daquela base territorial.

Transparência

Em breve a Câmara de Mogi colocará em operação o novo Portal da Transparência. A manutenção da plataforma terá um custo aproximado de R$ 5 mil por mês e mostrará todos os salários e gastos do Legislativo.

Estacionamento do Centenário

O valor pago pela Prefeitura de Mogi no aluguel do terreno que funciona o estacionamento do parque Centenário foi questionado pelos vereadores. Eles querem saber por que a Prefeitura desembolsa R$ 15 mil por mês pelo aluguel e se há a possibilidade de compra do terreno.

Cadeiras motorizadas

O Legislativo aprovou esta semana um projeto de lei que obriga supermercados e hipermercados da Cidade a fornecerem cadeiras de rodas motorizadas para a clientes com deficiência ou mobilidade reduzida. A norma valerá para estabelecimentos com área superior a dois mil metros quadrados.

Hemodiálise

O deputado estadual Gondim cobrou do secretário de Estado de Saúde, David Uip, uma nova unidade de Hemodiálise para o Alto Tietê, devido à falta de leitos. A região atende atualmente 250 pessoas em cada unidade entre o serviço oferecido em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba e cerca de 500 pacientes são encaminhados para fazer tratamento em outras cidades.

Assessoria

A jornalista Gisele Santos assumiu o Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba. Ela já realizava o atendimento à imprensa no gabinete do vereador Rolgaciano Fernandes, e abraça agora este novo desafio.