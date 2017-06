Edição 985

Roubos

Alguns comerciantes estão reclamando do aumento de roubos nos seus estabelecimentos, sobretudo na região central. Eles alegam falta de policiamento e aumento do número de moradores de rua nas imediações.

Fim da Cracolândia

Com a ação desenvolvida pelo prefeito João Doria na região da Cracolândia, há a preocupação de que alguns desses usuários possam migrar aqui para a região. A Secretaria de Assistência Social diz estar atenta e que não houve aumento no número de moradores de rua.

Falta de leitos

A Santa Casa de Mogi das Cruzes retirou a restrição de atendimento da maternidade e UTI Neonatal. A superlotação dos setores provocou problemas no atendimento e durante 12 dias a unidade colocou em prática um plano de contigenciamento para tentar driblar o volume de pacientes superior à capacidade. Agora é preciso arrumar uma solução para este problema, não é verdade?

Parabéns

O Casarão da Mariquinha foi premiado na segunda feira, 29 de maio, na categoria Território Cultural, obtendo 60% dos votos, na noite do Prêmi o Governador do Estado, realizado no Theatro São Pedro, na capital. Parabéns, Mogi merece muito este reconhecimento!

Secretário na Câmara

Está agendada para a próxima terça-feira, 6 de junho, a ida do secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, ao plenário da Câmara. O profissional de saúde vai responder a perguntas sobre o recadastramento do cartão SIS (Sistema Integrado de Saúde).

Olimpíada

Nesta sexta, dia 2, às 10 horas, será realizado no auditório da Prefeitura, o lançamento da 1ª Olimpíada Mogiana de Robótica e 3ª Mostra Municipal de Robótica Educacional, eventos organizados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio de sua Secretaria de Educação.