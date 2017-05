Edição 984

De volta a Brasília?

Com a condenação do deputado federal Paulo Maluf (PP) pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de lavagem de dinheiro, é a chance do mogiano Junji Abe (PSD) assumir a vaga caso o progressista tenha realmente o mandato cassado. Junji só precisa ter tranquilidade para esperar todo o processo burocrático que envolve uma possível cassação. A condenação só será oficialmente informada para a Câmara dos Deputados após sua publicação oficial, o que pode ser feito em até 60 dias.

Tiraram a medalha deles

O Ministério da Defesa resolveu excluir do “Quadro da Medalha da Vitória” os ex-deputados José Genoíno Neto e Valdemar Costa Neto, ambos condenados no processo do Mensalão. A portaria não explica os motivos que levaram à cassação da homenagem, mas não é preciso muito para adivinhar, não é verdade?

Honra ao Mérito

Os vereadores mogianos aprovaram um decreto que concede ao ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) o título de “Honra ao Mérito”. Bertaiolli é muito benquisto nos bastidores da Câmara e tem até gente que fala que ele nem precisará fazer campanha para se eleger para a Câmara dos Deputados.

Votem no Casarão

Segue até esta sexta-feira, dia 26 de maio, a votação popular para o Prêmio Governador do Estado. Vale lembrar que o mogiano Casarão da Mariquinha concorre na categoria Território Cultural. Vamos votar na prata da casa?

Acessibilidade

Após solicitação do vereador Caio Cunha (PV), a Prefeitura de Mogi das Cruzes confirmou a criação de uma Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA). O objetivo é fiscalizar a adequação física da estrutura de prédios públicos da cidade.

Direito da imprensa

Relativamente ao caso do jornalista Reinaldo Azevedo, que esta semana teve uma conversa sua com Andrea Neves, irmã de Aécio Neves, vazada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a coluna gostaria de reforçar que o direito ao sigilo da fonte é – ou deveria ser – condição inata para o livre exercício do jornalismo. Mas também é bom lembrar que é dever e obrigação do jornalista ser isento e responsável nas informações que publica. E isso não pode ser negociado.