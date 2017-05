Edição 984

No dia 24, estive presente no desfile Vila Oliveira Fashion Day que apresentou à seleta plateia tendências da moda Inverno 17 na passarela que atravessou, de maneira elegante, o estacionamento da Kimen Seguros, de Nazaré Mendes (na foto com a empresária Mônica Cazarine)

Finalmente neste domingo, dia 28, às 14h, será realizado no salão Sua Cara Eventos a tão esperada primeira edição do evento Desconecta, uma parceira do jornal A Semana / BoardUp Jogos e organização de Muriel Pupo, Fabíola Pupo e Renato Morroni. Serão seis horas de pura diversão com jogos, monitores, sorteios e muitos prêmios. Reserve seu ingresso: 99850-4458