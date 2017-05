Edição 983

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

Homens! Pelo amor de Deus! Hora de cortar o cabelo. Válido principalmente para pessoas acima de 60 anos. Fica melhor, acreditem!

Mulheres! Um bom corte de cabelo também não faz mal a ninguém…

Agora, está em dúvida do que vestir? Contrate um profissional da área para ficar ainda mais bonita.

VAI ROLAR

• No dia 28 tem o 1º Desconecta! Será um evento com muita diversão em uma tarde de domingo, com jogos de tabuleiro e Pokémon card games. E ainda tem ingressos disponíveis!

• 17 de junho! O Clube Náutico promoverá a Noite Dançante mais uma vez, ao som da banda Gil Brasil! Convites à venda na secretaria do clube.

• Nesta sexta, 19 de maio, a Associação de Rotarianos de Mogi, em parceria com a Associação Manuel Maria Estância Renascer, promoverá o 21º Afogado de Mogi. Confira!