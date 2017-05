Edição 983

… que nesta sexta, 19, às 19h30, a escola de educação infantil Universal Kids (4796-5858) realiza sua festa de Dia das Mães, com o tema “Mãe, Amor Sem Medidas”.

… que, além de roupas e acessórios para seu animal de estimação, Marcus Vinicius oferece em seu Studio Pet facilidades em domicílio, serviços de banho e tosa, dog walker e taxi dog.

…que a Bacio di Latte inaugurou quiosque no Mogi Shopping, com seus famosos sorvetes artesanais, preparados com produtos frescos e cuidadosamente selecionados. Experimente!

… que, em suas seis lojas Fada Padrinho da região, os sócios Rafael Ribeiro e Robson Nobunaga repetem o sucesso do Dia das Mães e, para o Dia dos Namorados, já dispõem de kits presente, para ambos os sexos, a preços bem especiais.