Edição 981

Um dia de fúria

Um homem foi detido depois de quebrar o para-brisa e o vidro da porta de um ônibus em Mogi. Na ocasião, o mecânico ficou bravo depois que o ônibus, que faz a linha Biritiba-Mogi, o fechou no trânsito. Após o ataque com uma chave de roda, o motorista do coletivo e o cobrador saíram do ônibus e o perseguiram. O cobrador disse que deu um golpe e imobilizou o motorista até a chegada da Polícia Militar.

Acúmulo de funções

Um leitor conversou com a coluna sobre o episódio e disse que em outras ocasiões já tinha visto o cobrador descer do ônibus para brigar com outros motoristas. Será que agora que os ônibus municipais não têm mais cobrador esta será mais uma tarefa do motorista?

Dormiu no ponto

Até para ser bandido é preciso ser inteligente. Um ladrão acusado de quatro furtos em chácaras na cidade de Biritiba Mirim só foi preso porque pegou no sono em uma das casas assaltadas. Quando foi detido, logo acusou o seu comparsa, um menor de 17 anos, que foi capturado logo depois em casa, já dormindo, sendo acordado por sua mãe. Que vexame, hein?

Rua Casarejos

Depois das reclamações dos moradores e comerciantes da rua Casarejos, a Secretaria Municipal de Transportes decidiu que os caminhões e ônibus intermunicipais terão de passar pela avenida Perimetral em vez de passarem pela rua Casarejos. O secretário Eduardo Rangel disse que vai estudar também a remoção dos coletivos do transporte municipal daquela via pública.

Concurso

Já está rolando o 6º Concurso de Desenhos da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Podem participar alunos das escolas das redes municipal, estadual e particular de Mogi das Cruzes. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de maio.

Boa vida

Um dos nomes mais fortes do PT, José Dirceu, que já estava bem acostumado a ver o sol pelas grades da cela, teve a prisão preventiva revogada pelo STF. Agora ele só será um pobre coitadinho em prisão domiciliar em sua mansão, que todos nós desconfiamos como foi paga. E tem gente que ainda apoia.