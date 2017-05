Edição 981

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

Muita energia no ar! Saturno está mexendo com tudo e todos! Casamento com dias marcados não existirão mais. Quem é para estar junto vai continuar junto!! Caso contrário…

Renove-se! Muito importante saber renovar as energias de seu ambiente de trabalho. Jogue fora papéis velhos, arquivos inúteis, coisas que não possuem mais utilidade. Dê espaço ao novo, ok?

AGENDE-SE!

Dia 7 de maio, o Top Outlet Brasil vai pousar no Vila Santista. Quem gosta de promoções passe por lá, ok? Ah! E você ainda concorre a diárias para Campos do Jordão!! Depois, no dia 13 de maio, o Top estará em Suzano, no Suzaninho. Agende-se!!!

Dia 28 de maio, o jornal A Semana e a BoardUp Jogos promovem o 1º Desconecta! Evento maravilhoso para quem gosta de jogos de tabuleiro, pokémon e muitos sorteios para a galera geek! Não deixe de ir! Na Rua José Moreira Filho, 155, no Mogilar! Informações no Whats 99850-4458.