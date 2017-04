Edição 980

Desde 2015, Mogi tem uma lei que torna obrigatória a instalação de sistemas para reaproveitamento de água da chuva em construções de novos condomínios residenciais. Mas será que essa lei é fiscalizada? A questão foi levantada esta semana na sessão de vereadores por Péricles Bauab, que cobra que as regras sejam cumpridas corretamente.

Parlamento Jovem

Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem, que chega neste ano à nona edição. Poderão se inscrever alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (categoria Infantojuvenil) e do Ensino Médio do 1º ao 3º ano (categoria Jovem), sendo que os projetos de lei serão aceitos até 26 de maio de 2017. Serão escolhidos 46 estudantes, 23 na modalidade Infantojuvenil e outros 23 na categoria Jovem, cujos nomes serão divulgados no dia 31 de maio de 2017. Ótima chance para despertar nos jovens o gosto pela Política.

Minha Casa, Minha Vida

Realmente o brasileiro precisa ser estudado. Reclama que o governo só ferra com a população, mas quando tem algum benefício, já sai dando seu jeitinho. É o caso do Minha Casa, Minha Vida. O benefício é dado a quem realmente precisa, mas tem morador que mal entra na casa e já quer vender o apartamento, mesmo sendo proibido por lei. Pessoal, não caiam nessa falcatrua: se tiver uma fiscalização você perde todo seu dinheiro! Depois não digam que não avisamos.

Na cadeia

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló, foi preso na manhã desta quinta-feira (27) pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Guarulhos por suspeita de ter fraudado uma sindicância. Ele foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mogi. Que triste fim para o político, não é verdade?

Greve

A greve dos funcionários dos Correios atinge 80% dos Centros de Distribuição Domiciliar (CDD) e 20% das agências do Alto Tietê. A estatal garante que a paralisação não afeta os serviços e as más-línguas já dizem que se estiver tudo funcionando mal e com encomendas atrasadas, é porque está tudo normal mesmo.