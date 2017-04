Edição 980

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

- Como é bom viver. E saber viver com pessoas e tudo que lhe traz o bem. Se afaste daqueles que você já sabe que gostam de falar mal de você. Isto inclui parentes. Faz um beeeem danado.

- O inverno está chegando e as temperaturas abaixando… Prepare-se para também matizar o cabelo. O inverno pede cores mais quentes para o seu visual.

- Botas! Agora sim está na hora de comprar. Realmente está chegando o frio. Mas a mulherada da região não perde tempo. Passou um vento, taca bota (risos). Não precisa ser assim, ok? Atenção aos canos over the knees, ou seja, acima dos joelhos. Será o hit para você que tem o quadril estreito!

- Atenção à boca, homens! No inverno os lábios tendem a ressecar e rachar facilmente. A boa e antiga manteiga de cacau já ajuda a evitar. Também existem protetores adequados ao público masculino que não deixam brilho e impressão de frango frito, ok? Até a próxima semana!

AGENDE-SE!

Dias 3, 4 e 5 de maio, a Apae de Mogi das Cruzes promoverá o Bazar Beneficente, com mais de 70 expositores com os melhores produtos para vocês. Será das 14h às 21h. Parte da renda será revertida para melhorias da APAE de Mogi. Conto com a sua presença!