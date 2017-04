Edição 978

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

• Se você não tem capacidade suficiente para criar algo novo, não tente copiar, ok? Sempre dá errado.

• Vermelho! Ele está voltando neste inverno. Use e abuse em bolsas, no batom, em detalhe nos calçados, entre outros.

• Babadores! São indispensáveis neste inverno para os bebês. Sem o seu uso, pode molhar o peitinho da criança e prejudicar a sua saúde. Todo o cuidado é pouco nesta troca de temperatura, ok?

O QUE VEM POR AÍ

• Dia 15 de abril o Clube Náutico Mogiano apresenta ABBA Gold – The History. Ressurgindo das cinzas e botando todos para dançar o melhor dos anos 70, esta festa promete. Informações e reservas na Secretaria do Clube.

• Nesta quinta, 13 de abril, é o último dia de compras no Bazar Rosa da RCC Guiomar! Corra para o Clube de Campo.