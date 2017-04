Edição 978

… que no dia 12, o Laboratório Sancet inaugurou sua segunda unidade em Suzano, na avenida Antônio Marques Figueira, 1762.

… que no dia 24, a partir das 20h, a Livraria Kadosh, vizinha ao jornal A Semana, fará uma rodada de negócios comandada por Moisés Garcia de Sales, com o nome “Negócio Fechado”. Participe!

… que, com investimento da Suzano Papel e Celulose, o Instituto Ecofuturo inicia o projeto Meu Ambiente, no Parque das Neblinas, com o objetivo de sensibilizar educadores a desenvolver, junto aos alunos, trabalhos que estimulem uma conexão maior com a natureza

… que no dia 15, o Clube Náutico Mogiano promove o show Abba – The History, em uma turnê repaginada, com novas músicas e figurinos.