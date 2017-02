eDIÇÃO 969

Assessores

O vereador paulistano Fernando Holiday economizou, sozinho, R$ 106 mil este mês com o corte de verba do seu gabinete, que inclui diminuição do número de assessores – ele tem oito, sendo que poderia ter até 30, de acordo com projeto aprovado em 2015. Enquanto isso, aqui mesmo na nossa região, tem vereador que tem nove auxiliares de gabinete. A pergunta que fica é: tem trabalho para toda essa gente? Será que, em tempo de crise, os parlamentares daqui não poderiam pensar também em cortar gastos dentro do próprio gabinete?

Ataques na Internet

A vereadora Fernanda Moreno foi esta semana à Delegacia da Mulher prestar queixa contra ataques políticos e pessoais que tem sofrido na Internet desde que anunciou que seria candidata. O mundo virtual é muito bacana, mas ainda tem gente que acha que é terra sem lei. Nós até desconfiamos quem é o autor dos ataques, mas vamos esperar a história se desenrolar para dar nosso parecer.

De volta

Depois de um mês de férias nos EUA com a família, o ex-prefeito Marco Bertaiolli voltou a dar as caras nas redes sociais com uma publicação muito especial: é que foi o aniversário da sua esposa, Mara Bertaiolli, e ele aproveitou para parabenizar a amada: “Voltando ao Facebook hoje num dia muito especial. É aniversário da minha companheira de vida, meu amor. Parabéns, Mara Bertaiolli, feliz aniversário, que Deus continue iluminando sua vida. Obrigado por compartilhar comigo o mesmo caminho. Te amo”.

Aqui é trabalho!

O prefeito de São Paulo João Doria tem tirado os secretários da cama. O tucano dorme três horas por noite, acorda às 5 horas da manhã causando no grupo de WhatsApp da prefeitura e às 6 horas já está na rua trabalhando. Quem aceitou ir para a vida pública na capital paulista esperando vida mansa se deu mal. O prefeito de lá, acostumado à rotina louca de trabalho de quando era gestor, promete não deixar barato e tem ganhado muitos elogios, especialmente nas redes sociais. Quem decidiu ser político para dormir até mais tarde e enriquecer até treme ao pensar na hipótese de a cobrança aumentar. A coluna apoia o Doria, mas deixa bem claro que mostrar trabalho é obrigação dos nossos políticos. O problema é que estamos tão acostumados aos “lazarentos” que quando aparece alguém diferente, a gente até estranha.