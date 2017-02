Edição 968

Deu saudade

O ex-vereador Olímpio Tomiyama, que no ano passado se despediu do Legislativo mogiano após 32 anos de vereança, estava presente na primeira sessão do ano na Câmara Municipal, desta vez na Tribuna de Honra, ao lado de secretários e convidados de Marcus Melo. Será que deu saudade?

Para o Facebook

Enquanto o prefeito discursava na tribuna, o vereador Chico Bezerra queria garantir uma foto sua na primeira sessão. Ele pediu ao colega Marcos Furlan para lhe tirar uma fotografia na sua mesa. É para garantir mais curtidas no Face!

Líder de governo

Considerado um dos políticos mais influentes do Legislativo, o pemedebista Mauro Araújo passou da Presidência da Casa, no ano passado, para o “posto” de líder do governo na Câmara. O objetivo é ser o interlocutor entre a Prefeitura e os vereadores.

Oposição

Representando o PT na Casa de Leis, o vereador Iduígues Martins discursou que tanto ele quanto o seu colega, Rodrigo Valverde, serão do grupo da oposição na Câmara. Mas ele deixou claro que farão uma “oposição coerente e responsável buscando o melhor da nossa cidade, para que Mogi dê certo e resolva os seus problemas”.

Não é no grito

A coluna defende a livre expressão do pensamento pelos cidadãos. Mas há hora e lugar para tudo nesta vida. O bom senso é importante até na hora de fazer valer os seus direitos. Até porque o único que conseguiu vencer alguma coisa no grito foi o Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei.

Vai que é tua!

O narrador esportivo Galvão Bueno gravou uma vinheta exclusiva ao Gerando Falcões convidando moradores de comunidades do extremo leste de São Paulo a se matricular em uma das 400 novas vagas em atividades da ONG. Na gravação, Galvão criou o bordão “Vai que é sua, falcão!” e descreve todas as oficinas com oportunidades para crianças e jovens. O áudio está circulando por meio de um carro de som em periferias como de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Itaim Paulista, desde semana passada. Ponto para Eduardo Lyra, criador do projeto.