Edição 968

… que nesta quarta, dia 1º, em companhia de Muriel Pupo e Roberto Borges, estive em visita aos patrocinadores da página Poá Express, há dois anos faz sucesso no jornal A Semana. Agradeço a recepção de Delcino e Toninho, da padaria Chip’s; Michele, do pesqueiro Estância Poá; os restauranteurs Givanilda, do Alice’s; Priscila e Gerismar. do Tomate Cereja; José Luis e Claudinei, do Di Luigi; Marcelo, da oficina Papaleguas, Edivaldo do Baratotal; Ricardo e Viviane, da RV Limper, e as equipes do Café Vinil e Fada Padrinho.

… que inaugura nesta sexta, dia 3, às 16h, a segunda unidade da sorveteria Kide-Licia Açaí, no Parque Monte Líbano, próximo ao Clube de Campo.

… que o Sebrae está com inscrições para a Feira do Empreendedor, de 18 a 21 deste mês, no Anhembi.

… que o Grupo Martins fechou parceria com a INLOG para transporte de cargas fracionadas na rota Itajaí, Porto Navegante-SC e Grande São Paulo, oferecendo solução logística para menores quantidades de mercadorias, o suficiente para completar a lotação de um veículo.