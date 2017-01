Edição 967

Sem religião

O ativista Mário Berti enviou um requerimento à Câmara Municipal pedindo a retirada de todas as imagens religiosas do interior da Câmara Municipal e o fim dos convites para que religiosos ocupem lugares de destaques em eventos patrocinados pelo Legislativo. No texto, Berti alega que o Estado brasileiro é laico “desde a época da proclamação da República, por meio de um decreto de 17 de janeiro de 1890, que extinguiu o padroado”.

Ex-União Mogi

O goleiro do São Paulo, Sidão, que fez bonito na Florida Cup recentemente, levou o troféu de melhor jogador do torneio. Ele, que já foi goleiro do União Mogi, tem uma história engraçada para contar da sua passagem pelo clube mogiano: em 2008, ele chegou a atuar durante 90 minutos como atacante em um jogo da Série A 3 do Campeonato Paulista – na ocasião, o União não tinha jogadores suficientes inscritos na primeira rodada e ele foi o escolhido para a improvisação.

Zona Azul

Quem insiste em dar uma de espertinho nas novas vagas da Zona Azul perto do Fórum e da UMC deve ficar atento. Esta semana a prefeitura intensificou a fiscalização. A área junto à calçada em frente ao prédio do Fórum de Mogi das Cruzes recebeu Zona Azul no final de 2016, como uma forma de ampliar a oferta de vagas de estacionamento na região. Nas primeiras semanas após a implantação, foi priorizada a orientação aos motoristas.

Chico

O pequeno Chico, estrela da campanha solidária que mobilizou a cidade, #vaiChico, visitou esta semana a prefeitura e conheceu, junto com o seu pai, Bruno, o prefeito Marcus Melo. Quem viu o pequeno conta que ele é uma verdadeira simpatia!