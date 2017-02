Edição 967

… que as irmãs Grazielle e Simone montaram pacotes com preços reduzidos em seu salão Atitude D, entre eles: Corte + Escova + Mão + Sobrancelha por R$ 69,99. Escolha seu combo e fique linda!

… que no dia 6 de fevereiro será inaugurado, no centro de Suzano, o Centro Espírita Madre Tereza de Calcutá, com reuniões todas as segundas-feiras, às 19h.

… que a Academia Ação conta agora com dança de Sertanejo Universitário. As aulas acontecem às terças-feiras, às 19h15, com o professor Gustavo Maseiro.

… que nos dias 11 e 12 de março, o amigo Thales Talarico reúne a família e amigos para comemorar seu niver com grande festa no Hotel Satélite Esporte Clube, em Campos do Jordão. No convite estão inclusas a TalaricoFest de sábado, com música, delícias da culinária alemã e chopp Baden Baden e a diária no hotel, com café da manhã.