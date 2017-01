Edição 966

Como cão e gato

Antes inseparáveis quando o assunto era direitos dos animais, duas das principais ativistas da causa em Mogi das Cruzes já não escondem que estão em guerra. E em uma época em que o tal “se está na internet é porque é verdade” comanda as relações, as duas já mostraram que a amizade acabou. Trocas de acusações e mentiras são a bola da vez. Será que não dá para esquecer isso e fazer um trabalho em prol dos bichinhos da nossa cidade? Eles bem precisam.

Novos negócios

Passeando pela cidade, pudemos constatar que Mogi está viva e o comércio, que antes respirava por aparelhos, segue firme no propósito de crescer cada vez mais. Em alguns pontos da cidade, é possível ver novos negócios surgindo. A coluna, que sempre apoiou o comércio local, não poderia estar mais feliz.

Febre amarela

O crescimento de casos de febre amarela no Norte, Centro Oeste e parte do Nordeste aumentou a procura pela vacina nos postos de Mogi, especialmente por pessoas que vão viajar para os locais afetados.

A culpa é de quem?

Não é novidade que imóveis de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida desocupados são frequentemente invadidos. O que espanta é a resposta do Ministério das Cidades, que diz que, basicamente, o programa não tem nada a ver com isso. Segundo nota encaminhada, “o Ministério das Cidades esclarece que não tem a competência de levantar o número de unidades habitacionais não ocupadas do Minha Casa, Minha Vida”. Então de quem é a competência de fazer isso?

Quem sabe faz ao vivo

O prefeito de São Paulo João Dória, a continuar assim, vai mudar os padrões necessários para um gestor público. Usando o seu conhecimento no mercado marqueteiro, ele conseguiu parcerias com empresas privadas para limpar a Ponte Estaiada sem um centavo de dinheiro público. Além disso, com o Corujão da Saúde, em apenas 7 dias conseguiu reduzir a fila de agendamentos em 50%. Neste período, foram mais de 243,5 mil exames agendados e 25 mil realizados.