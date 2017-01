Recentemente, Nicolas Bonifacino recebeu a visita de Ronaldo Souza, o Jacaré, no Goliat. O famoso lutador de MMA experimentou os deliciosos sorvetes com toque argentino no simpático café do Parque Monte Líbano

Jamil Tannuri anuncia novidades no cardápio do Açaí Beats: Barca de Açaí que serve quatro pessoas, o novo lanche Beats Burger, com molho especial de queijo e ainda as porções de Sushi e Sashimi e Temaki de vários sabores