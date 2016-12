Edição 963

Agora é trabalhar

A cerimônia de diplomação do prefeito e vereadores eleitos, que aconteceu no início da semana no Cemforpe, foi marcada pela emoção, tanto para os parlamentares já veteranos em receber o diploma quanto para os novatos que iniciam agora na vida pública. Cerimonialismos à parte, foi o pontapé de saída para aqueles que foram eleitos pelo povo iniciarem os seus trabalhos visando o bem da população.

Temer em Mogi I

A vinda do presidente da República Michel Temer a Mogi foi a cereja no topo do bolo para o fim da gestão de Bertaiolli. Durante a solenidade, ele foi só elogios para o pemedebista. Aproveitando a presença do governador Geraldo Alckmin, a quem se referiu como “mais mogiano do que muitos mogianos”, ele afirmou que, agora, o presidente Temer também já pode ser considerado mogiano. É que ele foi o primeiro chefe do Governo Federal a visitar Mogi oficialmente desde o fim da ditadura.

Temer em Mogi II

A vinda do presidente à cidade teve, obviamente, um esquema apertado de segurança, com policiais militares e guardas municipais em pontos estratégicos na avenida Kaoru Hiramatsu, onde fica o condomínio entregue. O que espantou foi que, no recinto do evento propriamente dito, quem fazia a segurança eram jovens de, no máximo, 18 anos, um pouco despreparados. Dizem que eram do Tiro de Guerra. Será que isso era tudo confiança de que não haveria grandes protestos contra o presidente?

Temer em Mogi III

E realmente não teve muita confusão. Durante o discurso do presidente, poucas vozes bradaram “Fora, Temer”. Ele chegou até a ser aplaudido pelos presentes e disse: “Uma coisa é ficar no gabinete, outra é andar pelo Brasil. É muito bom sentir este afago em Mogi das Cruzes”. Bem longe da visão do presidente, o vereador eleito do PT, Rodrigo Valverde, erguia uma modesta folha com os dizeres “Fora, Temer”. Mas só lembrando que a foto dele estava na urna quando ele apertou 13.

Bertaiolli ovacionado

Quem duvidava da popularidade de Bertaiolli deixou de o fazer na entrega das chaves das moradias do empreendimento. Quando foi chamado para discursar, as dezenas de pessoas presentes ovacionaram o prefeito. Os aplausos se estenderam também para Marcus Melo.