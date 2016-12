Edição 963

… que a Suzano Papel lançou o TP White Plus, um papel cartão que chega ao mercado com garantia de impressão no verso e novas gramaturas.

… que segue até este sábado, 24, a campanha Natal de Carro Novo da ACMC, que, a cada compra no valor de R$ 50, dará um cupom para o sorteio de um Onix 0km.

… que para alavancar ainda mais as vendas de fim de ano, o Grupo Pequim em Poá está com ofertas nas modas feminina e masculina.

Pelo segundo ano consecutivo, a Runner Mogi foi premiada no evento Melhores do Ano da rede, na categoria Melhor Resultado de NPS (Satisfação do cliente). Parabéns a Sílvio “Tato” Cuco e toda a equipe!

… que nós da equipe A Semana desejamos a todos leitores, clientes e parceiros um Natal de paz e união e que em 2017 superemos os desafios com muita determinação.