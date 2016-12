Samuel Barão, 21 Anos, Suzano, assessor parlamentar

“Ajudou no sentido centro-bairro, porém a parte bairro-centro ainda não foi inaugurada, e isso acaba confundindo um pouco as pessoas.Tem radares instalados no local, porem com pouca visibilidade e sinalização.”

Luciana Nunes Cardoso, 32 anos, Mogi Moderno, doméstica

“Ficou bom. Certamente vai melhorar o trânsito, pois a rua era muito estreita.”