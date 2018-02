Edição 1019

IPTU

Depois que a prefeitura de Santo André suspendeu o aumento do IPTU, alguns mogianos já estão querendo que aconteça o mesmo por aqui. E até já tem um grupinho que promete fazer um protesto contra o aumento do tributo, durante a inauguração do túnel, neste sábado, 3, no centro. O ‘kissuco’ vai ferver.

Teleférico

É um sonho do prefeito Marcus Melo: a retomada de um teleférico no Parque Municipal Francisco Afonso de Melo, que a cidade já teve no passado. Realmente é uma ótima ideia. Se for tudo feito de acordo com as regras ambientais, vai ser uma boa opção de lazer para os mogianos. Hoje, Mogi conta com três parques: Centenário, parque da Cidade e Leon Feffer. Se bem que este último, coitadinho, é tão abandonado que dificilmente está nos planos das famílias mogianas para um passeio de fim de semana.

Vai Quem Quer

A Banda Vai Quem Quer, pela primeira vez em 27 anos, não vai alegrar as ruas da cidade no Carnaval. Ao que parece, a organização não conseguiu atender as exigências mínimas da prefeitura, como serviço de limpeza, banheiros químicos e segurança. Então, em vez do trio elétrico, eles fizeram uma parceria com o Clube Vila Santista para oferecer uma opção de diversão aos foliões da cidade, que poderão trocar as camisetas e obter um significativo desconto nos ingressos dos bailes carnavalescos nas noites de sábado e segunda-feira. As trocas podem ser feitas por dois quilos de alimentos não perecíveis, na rua Tenente Manoel de França Lopes, 51, centro, das 9 às 17h de segunda a sexta-feira.

Cigarrinho

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou em favor do poder da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de proibir adição de sabor e aroma em cigarros. O objetivo é diminuir a atratividade do produto para o público jovem.

Tudo igual

E reza a lenda: “o povo brasileiro precisa entender que o problema do Brasil não são só a meia dúzia de políticos no poder lá em cima, pois eles, são apenas o reflexo dos quase 200 milhões de oportunistas aqui embaixo”. Realmente, o povo tem o governo que merece. É ou não é?