Para oferecer ainda mais conforto e variedade de produtos, Luciane e Benedito Resende inauguraram este mês a nova unidade do Bazar Resende no centro de Poá, com foco na campanha de volta às aulas

Bruna Cristina dos Santos, de 23 anos, foi a vencedora da promoção Natal de Carro Novo + Show de Prêmios 2017 da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e levou para casa um Nissan March 0km