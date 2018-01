Edição 1017

…que, a partir de fevereiro, o Clube de Campo abre espaço em sua sede para a escola de música Underground para oferecer aos associados aulas de variados instrumentos e musicalização infantil.

… que o Montana Grill do Mogi Shopping lança uma linha de hambúrgueres gourmet – Montana Salad, Montana Onion e Super Montana – no pão italiano e com acompanhamentos.

…que o Colégio João e Maria, no Centro, tem ainda vagas para o Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil. O início das aulas é no dia 29.

….que, em parceria com o Fundo Social para o projeto de arborização da cidade de Suzano, o parque aquático Magic City doou duas mil palmeiras, que serão replantadas nas principais vias de acesso.