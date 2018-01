Edição 1016

Bom Prato em Jundiapeba

O papo é antigo: construir uma unidade do Restaurante Bom Prato em Brás Cubas ou Jundiapeba. Agora, o prefeito Marcus Melo quer mesmo tirar a ideia do papel. Para isso, se reuniu com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, para solicitar a unidade no distrito. Será que agora vai?

Inauguração do túnel

Está marcada para o dia 3 de fevereiro a esperada inauguração da última fase da passagem subterrânea da região central, que vai ligar o Mogilar à avenida Adhemar de Barros. O prefeito já está se reunindo com técnicos da Secretaria de Transportes para definir se haverá alteração no trânsito das imediações a partir da abertura do túnel. Ainda não está confirmada a presença do governador Geraldo Alckmin na inauguração, mas, como todos sabem, o tucano adora vir a Mogi e tomar um cafezinho no Mercadão.

Impeachment

Enquanto o prefeito Marcus Melo decidia se aumentava ou não a passagem, grupos já se organizavam nas redes sociais para pleitear o pedido de afastamento do prefeito. Mas já segue por aí um abaixo-assinado contra o aumento do IPTU e a isenção do ISS para as empresas de transporte.

Nogueirão

O estádio do Nogueirão fez bonito ao receber partidas da Copa São Paulo de Juniores. O espaço recebeu alguns jogos e vai receber mais partidas nas próximas fases. Mas, aqui entre nós, esperemos que as torcidas organizadas dos grandes clubes de São Paulo passem longe daqui. Não guardamos boas memórias de quando o estádio recebeu um jogo do São Paulo. Aliás, será que a Independente já pagou os prejuízos?

Luto

Fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimento do apresentador e locutor Claudio Hori. Um excelente amigo e profissional, que vai fazer muita falta, e que inclusive foi nosso colaborador. Nossos sentimentos à família.