Edição 1012

…que a loja Recanto das Flores apresenta neste sábado, 9, às 10h, a palestra “Seu Impacto no Mundo”, com a coach Jeniffer Larrosa. Reservas: 2378-9857.

… que a escola Universal Kids fará neste sábado, 9, às 17h, no Instituto D. Placidina, a festa de encerramento do ano letivo com o tema “A Turma do ‘Sítio do Picapau Amarelo‘ Invadiu a Nossa Festa”.

… que acontece neste sábado, 9, das 9h às 18h, um bazar na Galeria Partênio, vizinha do jornal A Semana, com variedade em roupas, brechó, artigos de design e comes e bebes.

… que vai até dia 23 o tradicional Bazar da Couro Impresso e Maria Coura, com várias opções de artigos e ideais para presentear neste Natal.