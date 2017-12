Edição 1012

Flávio Amorim retornou a Mogi com suas aulas de Equoterapia, que acontecem às sextas e sábados, das 8h às 12h, na Estrada da Volta Fria, a preços promocionais. Informações e inscrições pelo fone 9.7102-7656

Lilian Bacich, sócia-fundadora da Tríade Educacional, é uma das autoras do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática, lançado recentemente e que retrata a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências