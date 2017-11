Edição 1010

Troca-troca entre poderes

O vereador Clodoaldo de Moraes deixou a sua cadeira no Legislativo para assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Ele substitui o colega republicano Sadao Sakai, que, por sua vez, volta à Câmara para assumir o cargo de vereador para o qual foi eleito. Quem ganhou nesse troca-troca do PR foi Emerson Rong, que segue na Casa de Leis para assumir a segunda cadeira do partido.

Novos médicos não!

O Legislativo aprovou uma moção que manifesta apoio à medida tomada pelo Governo Federal, de suspender por cinco anos a criação de cursos de Medicina no país. A Casa argumenta que a qualidade dos médicos no Brasil tem caído nos últimos anos e que para mudar esse quadro, ao invés de criar novas escolas, é necessário investir na capacitação dos profissionais já formados.

Passeio com os cachorros

A vereadora Fernanda Moreno apresentou uma indicação pedindo estudos para que voluntários devidamente cadastrados na Zoonoses possam levar os cachorrinhos do Canil Municipal para passear aos domingos. Um ato simples, de graça, que pode trazer um pouco mais de alegria aos bichinhos que vivem enclausurados.

Animais para adoção

E o prefeito Marcus Melo divulgou esta semana na sua página do Facebook fotos de alguns dos animais do canil que estão disponíveis para adoção. Com tantos bichinhos esperando para ser adotados, para quê comprar, não é verdade?

Papai Noel dos Correios

Nesta sexta, dia 24, às 11h, o Papai Noel, acompanhado da Mamãe Noel, fará uma visita ao espaço de adoção das cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios, em Mogi das Cruzes, localizado na rua Doutor Ricardo Vilela, 300, no Centro. Ótima oportunidade para garantir uma foto com o Bom Velhinho e de quebra adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz.

Black Friday no Suzano Shopping

A Black Friday chega ao Suzano Shopping nesta sexta-feira (24). Ao todo, 54 marcas vão aderir à promoção que promete até 60% de desconto. Entre as lojas participantes destacam-se Chilli Beans, Havaianas, Hering e Le Postiche, Lupo, Polishop. Durante o período da Black Friday, o Suzano Shopping terá horário de funcionamento estendido, das 9h às 23h.