Edição 1010

Investigação em Mogi

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) estiveram na quinta (30) para cumprir mandados de apreensão. É que o Ministério Público está investigando uma organização social de Campinas, suspeita de cometer irregularidades na área da saúde e que tem contrato com a Prefeitura de Mogi. De acordo com os promotores, foram apreendidos documentos na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Finanças. A administração municipal diz que está colaborando com as investigações e que caso seja detectada alguma irregularidade da empresa, o contrato será rescindido.

Pátio de apreensão

A Comissão Especial de Vereadores (CEV) responsável por apurar as denúncias referentes aos serviços de recolhimento e guarda de veículos, prestados pela Octágono Serviços Ltda., sugeriu em relatório a suspensão do contrato, firmado sob regime de concessão, entre a empresa e a Prefeitura. A investigação aponta para indícios de irregularidades na execução do contrato, como a cobrança ilegal de taxas por quilômetro quadrado e a sonegação de impostos.

Furto de energia

Uma churrascaria conhecida de Mogi foi parar nas páginas policiais depois que a polícia descobriu um aparelho instalado no medidor que furtava energia. O estabelecimento, que chegava a pagar R$ 40 mil de conta de luz, estava pagando cerca de R$ 10 mil nos últimos meses. Dizem que o mundo é dos espertos, mas um dia a casa cai.

Expresso Leste

Vários usuários da CPTM estão reclamando que a empresa não está cumprindo os horários do Expresso Leste, que vem direto da Luz para Estudantes. Não passam no horário, ou passam antes ou depois. Ao passageiro, resta chegar mais cedo ao compromisso ou se atrasar. Ou – se tiver coragem – enfrentar a terrível baldeação em Guaianases.

Magic City

A diretoria do Magic City, em Suzano, e da Eloin Educação pela Experimentação se reuniram no gabinete do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, professor José Renato Nalini, juntamente com o deputado Roberto de Lucena, para discutirem uma parceria de expansão do projeto para toda a rede estadual de ensino. A ideia é ensinar sobre a preservação do meio ambiente para crianças, com técnicas e atividades que despertem o lúdico, a curiosidade, criatividade e interação, levando ao aprendizado sob forma divertida e descontraída.