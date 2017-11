Edição 1009

O casal Cristiane Ferreira Lima e Arnaldo Akihisa Umemoto comanda a Mix Bijoux dentro do Hiper D’avó. A empresa oferece bijuterias e folheados no varejo e atacado com qualidade e bom preço. Excelente dica para os presentes de Natal

No dia 22, no auditório do Helbor Dual PatteoMogilar, os franqueados da RE/MAX New Life em Mogi, Cláudio Melo (foto) e Luiz Pavesio Jr promovem a palestra “Como sobreviver e ainda crescer no mercado imobiliário atual”, com o presidente da RE/MAX Brasil, Peixoto Accyoli