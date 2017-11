Edição 1009

… que, em comemoração aos dez anos de atividades, a agência de propaganda e marketing F Martins lançou a F Martins Prosperidade, uma escola aberta ao público com profissionais renomados em PNL, Hipnose, Eneagrama, Coaching, Constelação Sistêmica, Meditação, Yoga e outros.

… que, do dia 21 ao 23, a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco realiza sua Feira de Moda, Gastronomia & Arte “Lina Moriconi Garcia Alabarce”, no Clube de Campo, com expositores e apresentações de arte.

… que já chegou ao Spoleto do Mogi Shopping o novo Polpettone, com uma carne macia temperada com ervas frescas, deliciosamente recheada com mozzarela.

… que, com o Programa de Inovação Aberta, a JSL vai escolher os 10 melhores projetos de startups, que terão acompanhamento, mentoria e coaching com especialistas e executivos da JSL. Inscrições até o dia 30, no www.jsllabs.com.br.