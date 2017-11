Edição 1008

Parada Gay em Mogi

O Fórum Mogiano LGBT queria organizar a 1ª Parada Gay de Mogi no dia 10 de dezembro. Contratou as atrações e buscou autorização junto à prefeitura para realizar o evento. Mas a administração municipal negou o pedido e alegou que as interdições na área central da cidade vão prejudicar o comércio e que, em dezembro, diversos eventos ligados ao Natal já estão agendados. A justificativa não convenceu e alguns falam de preconceito.

Nova data?

A administração municipal ofereceu como alternativa que o fórum realize a Parada Gay nas ruas do Centro em janeiro. Os membros do grupo vão se reunir no domingo para verificar se marcarão uma nova data. O problema, segundo eles, é que já tinham fechado algumas atrações que não terão data no início do ano.

Cadê a solução?

A antiga base da Polícia Rodoviária, em Jundiapeba, virou ponto de drogas e moradores de rua. O local está desativado desde 2013 e é alvo também de ações de vandalismo. Vale lembrar que o prédio é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que está transferindo a área para a prefeitura.

Deu no Estadão

Uma matéria do Estadão esta semana falou sobre como o ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR), o Boy, segue dando as cartas em Brasília. A matéria diz que nos últimos meses, ele esteve pelo menos três vezes com o presidente Michel Temer e é um interlocutor frequente de nomes como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O homem é tão poderoso que dizem até que ele teve dedo na decisão do governo de retirar o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, da lista de privatizações e de reabrir o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para voos de longa distância.

Nova investigação

A reportagem diz ainda que o ex-deputado está na mira da Lava Jato, onde está sendo investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, desta vez por suposto recebimento de propina da Odebrecht, durante a execução das obras da Ferrovia Norte-Sul, em 2008 e 2009.