Edição 1006

Rogerio Jefferson Oliveira da Silva, 45 anos, motorista, César de Souza

“Me adapto facilmente e nos primeiros dias procuro comer alimentos mais leves. Adoro o horário de verão, me sinto mais produtivo”.

Irineia Silva Teixeira, 25 anos, comerciária, Suzano

“Me programo uns dias antes do início e não vejo nenhum problema para me adaptar em pouco tempo”.

Agatha Ariel, 22 anos técnica administrativa, Jardim Paraísos

“Preciso me adaptar ao horário rapidamente, busco alimentos mais leves no início e no lado profissional repercute mais nos funcionários que trabalham no período noturno”.

Mariana Salomão, 22 anos, designer de interiores, Jardim Esperança

“Alguns dias antes, adianto o relógio em meia hora, assim se me perder a partir do início, quando temos que adiantar uma hora a mais, vou ter meia hora na frente”.