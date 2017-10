Edição 1005

…que, além da variedade dos salgados, porções e churros, agora na Coxits Mogi você encontra também açaí e cupuaçu, ideal para os dias mais quentes e com entrega em domicílio.

…que a JSL lança este mês o JSL Labs, um programa de inovação destinado a startups com soluções e modelos de negócios com alto potencial de geração de valor e que tenham sinergia com a empresa.

…que o King Dog e o Back in Black Hamburgueria fecharam uma parceria e em breve todos irão poder desfrutar dos melhores hot dogs e hambúrgueres em um só lugar. Aguarde!

…que estão abertas as inscrições para a Corrida ADN Run – Desafio Suzano Shopping, marcada para o dia 10 de dezembro, com percursos de 3km, 5km e 10km. Informações: www.adrenarunoficial.com.br.