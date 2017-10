Edição 1005

Cadeia nele

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve esta semana um suspeito de abuso sexual e maus-tratos contra menores, na Vila Industrial. O homem, de 37 anos, foi flagrado em uma casa, consumindo de entorpecente e na companhia de uma menina de 12 anos. Que apodreça na cadeia. Mas sabendo como são as nossas leis no País… não sei não.

Contra os abusadores

Começou o curso de capacitação para os guardas municipais sobre a Lei Maria da Penha. A ação atenderá 100 agentes e faz parte dos preparativos desenvolvidos pela administração municipal para a implantação da Patrulha Maria da Penha, prevista para acontecer ainda neste ano. Após o término do curso de capacitação, a Secretaria Municipal de Segurança e o Poder Judiciário farão uma análise da demanda de casos a serem acompanhados e definirão o número de viaturas e de profissionais que serão disponibilizados para o trabalho.

Enquanto isso…

Sabemos que a Guarda Municipal está repleta de ótimos profissionais. Mas também sabemos que sempre tem uma fruta podre. Um fiel leitor da coluna entrou em contato com a gente para relatar o caso de uma agressão por parte de um guarda. Fora do horário de expediente, ele ficou descontente com um serviço prestado pela empresa do nosso leitor e o ameaçou em frente de todos os clientes. Agentes assim são totalmente desequilibrados e não podem fazer parte de uma corporação que em breve será armada.

Ladrões

A Polícia Militar prendeu três bandidos na Estrada do Taboão. Eles tinham roubado um caminhão cheio de cerveja. Eles abandonaram o veículo em Mogi mas, quando a polícia chegou, boa parte da mercadoria já havia sido saqueada. Por quem? Pelo povo mesmo. Preferimos não comentar.

Concurso público

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu dois concursos públicos, sendo um deles para o preenchimento de 63 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente escolar (5), agente sepultador (2), arquiteto (cadastro reserva), auxiliar de apoio administrativo (5), dentista (1), enfermeiro auditor (1), médico auditor (1), médico clínico-geral (21), médico ginecologista (10), médico-psiquiatra (4), médico-pediatra (10); operador de máquinas (1); pedreiro(1) e soldador (1). O segundo concurso público vai selecionar 15 novos guardas municipais, sendo 5 feminino para a terceira classe e 10 masculino para a terceira classe. Os salários variam de R$ 1.763,92 a R$ 7.147,57.