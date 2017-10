Edição 1004

Não deu

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiu o pedido de registro do “Muda Brasil”, novo partido do ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy. Com a decisão, a legenda não vai poder participar das eleições de 2018, como já articulava com Jair Bolsonaro, hoje no PSC. Boy deve recorrer.

Armas de fogo

O Senado aprovou um projeto que autoriza o porte de arma de fogo para agentes de trânsito quando eles estiverem em serviço. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e, por isso, segue agora para a sanção do presidente da República, Michel Temer. Quem é a favor diz que isso vai aumentar a segurança dos agentes, que ficam expostos ao perigo durante o serviço. Mas quem é contra diz que isso pode causar problemas, especialmente se o agente não estiver psicologicamente preparado para portar uma arma. Será que vai prestar?

Copinha em Mogi

A Federação Paulista de Futebol divulgou uma lista de cidades que vão sediar os jogos da Copa São Paulo de Futebol de Júnior em 2018. Pelo terceiro ano consecutivo, Mogi voltará a ter partidas da Copinha. Só é preciso ter cuidado com as torcidas organizadas. Não queremos que volte a acontecer a baderna da outra vez. Lembram do quebra-quebra que a torcida são-paulina fez há dois anos? Isso não pode voltar a acontecer. Ou reforçam a segurança ou não mandem jogos de clubes grandes para cá, por favor.

Tapete vermelho

O vice-governador do Estado, Marcio França (PSB) esteve em Suzano na semana passada. Quem esteve por lá diz que ele foi recebido com pompa e circunstância. É que, no caso de Alckmin sair mesmo como pré-candidato à presidência, França assumirá o governo a partir de abril e é pré-candidato ao governo paulista pelo PSB. Só que, se ele se candidatar mesmo, terá de arregaçar as mangas, já que provavelmente ele não terá o apoio de Alckmin. É que os tucanos já têm uma lista de pré-candidatos do próprio partido, inclusive José Serra. Mas de novo?

Exposição no Suzano Shopping

O Suzano Shopping recebe, a partir desta quinta-feira (12), mais uma ação especial da campanha Outubro Rosa. Durante 10 dias serão expostas no empreendimento fotos de mulheres que lutaram ou ainda estão lutando contra o câncer de mama. As imagens visam resgatar a autoestima de pacientes oncológicas e acontece na loja 42.