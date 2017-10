Minha brilhante netinha Luiza Almeida Ruiz ganhou duas medalhas Bronze como “Alunos Adiantados” no evento Kumon Expo 2017, que ocorreu dia 7 na UMC. Na foto, com a coordenadora da unidade do Socorro, Daisy Petraconi e o coordenador de franquias Fernando Fugimoto

Tokuji Hoshino, Rosana Tomaz Novaes, Lúcia Nomura, Dayane Hipólito e Patricia Correia Guerra serão os homenageados do Prêmio Empreendedor do Ano 2017, da ACM, que acontece no dia 27 no Espaço La Vince