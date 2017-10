Edição 1004

…que fica até a próxima semana, no Spoleto do Mogi Shopping, o prato Gnocchi ao Molho Pomodoro, com tomates 100% italianos, manjericão e azeite. Aguarde o novo lançamento!

…que, quem quer decorar, a loja Yamato, na rua Ipiranga, dispõe de um novo conceito em drywall, com colocação rápida e prática e papeis de parede importados e em 3D.

…que no dia 22, às 14h, o Aloha Mogi realiza o Workshop Festas e Eventos. No dia, haverá um sorteio de 50% na locação do espaço, em data a combinar. Informações: 94818-5017.

… que agora o restaurante Saudável 4 You incluiu no seu cardápio diário uma opção de prato vegano, para quem não dispensa uma alimentação saudável.