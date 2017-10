Edição 1003

Toques Chiquérrimos da Semana!

-Saiba aproveitar sempre dos momentos bons de sua vida. E quando vier algum momento ruim, relaxe. Isso também passa.

- Cores para o verão que vem chegando: aposte no turquesa. E tudo que combine com ele.

-Azul marinho sempre será um clássico sempre. Só tome cuidado ao exagerar nesta cor. Se for demais pode se tornar fúnbre, ok? Até a próxima semana!

Agende-se

- Neste sábado é o último dia para a Super Baby Kids! A maior feira do Alto Tietê. Confira a programação no facebook. O local? Claro! Arena Mix

- Dia 08 de outubro o cantor Belo organizará um show maravilhoso em Mogi e os fãs do bom pagode virão escutar as famosas músicas do cantor. O Arena Mix servirá de palco para esta maravilhosa tarde. Confira os locais de venda na página Eventos em Mogi.