Edição 1002

Título para o Wendel

A Câmara aprovou um projeto de lei que confere o título de Cidadão Mogiano a Wendel Santana Pereira dos Santos, conhecido como Wendel do Palmeiras. O ex-jogador do time alviverde chegou em 2000 para atuar pelo União de Mogi das Cruzes FC e por aqui constituiu família. Deve ser uma felicidade para ele receber esse título, já que o Mundial, bom… vocês sabem.

Alunos da Apae

Dez alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi das Cruzes foram selecionados para participar da Mogi Fashion Week, que ocorrerá neste fim de semana no Clube de Campo. O evento que está em sua 16ª edição deve acontecer das 14 às 22 horas de sábado (30/09) e domingo (01/10) e é voltado para um público bem diversificado.

Educação Moral

A Câmara aprovou um projeto do vereador Cuco Pereira que propõe aulas de Educação Moral e Cívica para as 5ª séries, 8ª e 9º ano na rede municipal de ensino. A ênfase do projeto será nos direitos e deveres dos cidadãos tendo como premissa sempre o respeito ao próximo, a cidadania e o resgate à importância da família. De acordo com a proposta, o conteúdo poderá ser inserido no planejamento pedagógico do sistema municipal de ensino, sem prejuízo às disciplinas obrigatórias ao conteúdo curricular.

Eles estão atentos

A Câmara recebeu esta semana alunos do 7º e 8º anos da Escola Estadual Antonio Olegário dos Santos Cardoso, que apresentaram um projeto desenvolvido na disciplina de Ciências, que evidencia graves problemas de saúde pública no bairro Jardim Aeroporto I, tais como esgoto a céu aberto, rio poluído, ruas não asfaltadas e falta de coleta seletiva. Como é bom ver jovens interessados na cidade, e não apenas com canais do Youtube e outras coisas que em nada agregam.

Mictório

A coluna tem um pouco de vergonha de ter de reforçar isto, mas é bom lembrar que o Beco do Sapo, ali perto da praça 1º de setembro, não é banheiro público. É bom lembrar os desavisados.

Novo secretário

Marcos Regueiro é o novo secretário de Gabinete de Mogi. Ele substituirá o professor José Luiz Freire de Almeida, que solicitou sua exoneração na última semana, e agora acumula o cargo com a chefia da pasta de Gestão.