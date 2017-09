Edição 1001

Briga entre protetoras

Está feia a briga entre as protetoras de animais da cidade. De um lado, a ex-vereadora Karina Pirillo, do outro, a atual vereadora Fernanda Moreno. Elas, que por anos trabalharam lado a lado na defesa dos bichinhos na ONG Adote Já, viraram inimigas mortais mesmo antes das últimas eleições. A ex-parlamentar acusa Fernanda de estar boicotando o Centro de Bem-Estar Animal e de entrar no local fazendo barraco. Já Fernanda nega e defende que apenas quer acompanhar se o trabalho da entidade administradora do local condiz com o que está estipulado no contrato. A briga está tão grande que as duas já registraram vários Boletins de Ocorrência. O motivo da guerra entre as duas ninguém sabe.

Fica para o ano

Não foi desta que o União Futebol Clube conseguiu subir de divisão. O time de Mogi perdeu de 3 a 1 para o Manthiqueira e viu o sonho do acesso à Série A-3 ser mais uma vez adiado. A derrota tirou lágrimas até do torcedor mais fortão. Mas a coluna deseja sorte para o time e força para seguir na luta de levar o nome da cidade ainda mais além.

PR com tudo para 2018

O PR promete jogar alto para as eleições do próximo ano. O partido quer fortalecer seus candidatos para deputado estadual e federal. Uma aposta grande da legenda seria a dobradinha com o ex-prefeito de Mogi Marco Bertaiolli, pré-candidato fortíssimo à Câmara dos Deputados e que muitos dizem que nem vai precisar fazer campanha para se eleger. O PR sabe que se ele decidir fazer parceria com outro partido o jogo fica mais feio. Ou mais interessante, dependendo do ponto de vista.

De saída

A jornalista Carla Fiamini está de saída da Secretaria de Suzano para começar a atuar na campanha das eleições do próximo ano. Os nomes dos candidatos para quem ela vai trabalhar são mantidos em segredo, mas quem é da área sabe que onde “Carlinha” coloca a mão é para ganhar. Vamos acompanhando, sempre com o desejo de boa sorte para a colega.

Fim do mundo

Dizem por aí que o mundo vai acabar (outra vez) neste sábado, 23, quando a Terra colidirá com um misterioso planeta chamado Nibiru. Então já sabem, caros leitores, se não acabar, nos encontramos aqui na semana que vem, se acabar, nos vemos no céu. Ou não.