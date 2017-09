Edição 1000

Hospital Guido Guida

O Hospital Municipal Guido Guida, que até há pouco tempo corria o risco de fechar as porta e deixar milhares de poaenses sem assistência médica, deve, à partida, permanecer aberto. Um “passarinho” contou à coluna que soube junto a gente influente da Prefeitura que foi fechado um acordo com o Governo de Estado para administrar o hospital. Boa notícia para Poá.

Assaltos na Feira

Depois do cancelamento da Expoá, a Prefeitura de Poá decidiu dar um “prêmio de consolação” aos moradores da cidade com a Feira de Orquídeas e do Verde, que ocorreu no fim de semana passado. Correu (quase) tudo bem, mas a coluna soube que alguns moradores reclamaram de assaltos no entorno do evento. Realmente, segurança é um item que precisa ser revisto com a máxima urgência.

CDP

O assunto é antigo, mas vira-e-mexe volta à mídia. Falamos das condições do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi. Sabemos que cadeia não é e nem deve ser SPA ou resort, mas é preciso oferecer as mínimas condições, sobretudo aos visitantes.

Artista em Guararema

Enquanto as outras cidades da região escondem a carteira e apostam em festas mais simples para comemorar o aniversário, Guararema vai fazer mesmo é um festão para celebrar os seus 118 anos. Na programação, terá show do artista Daniel, que vai apresentar um repertório diversificado que faz um passeio por sua trajetória na música.

Mudanças em Santa Isabel

A Câmara de Santa Isabel divulgou os nomes dos vereadores suplentes que vão assumir no lugar daqueles que foram nomeados secretários na última semana. Até esta segunda-feira (11) a Câmara estava desfalcada sem a nomeação dos vereadores suplentes. Isso aconteceu por conta da nomeação de seis vereadores como secretários. Do total de 15 vereadores, a cidade estava com apenas nove, o que impedia a votação de projetos especiais.

Que venham mais mil

Para este escriba, é uma felicidade poder comemorar a milésima edição deste jornal. Continuamos atentos para seguir trazendo as melhores notícias para você, leitor!