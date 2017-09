Edição 1000

Dicas

- É muito importante saber demonstrar às pessoas o quanto é bom estarmos gratos pelo auxilio que elas dão. Saibamos reconhecer!

- É mais bonito ainda parabenizar o próximo pelas conquistas! Dar os parabéns é prova de que você também está feliz pela vitória dos demais!

- Muito feliz por fazer parte deste jornal que é fruto de trabalho, família e profissionalismo. Parabéns, estou muito feliz por participar deste momento solene com a família A Semana!

Anote aí!

• Dia 23 de setembro haverá mais um espetáculo em Mogi! Noite Argentina, que contará com a presença do grupo de Tango A2, mais especial noite com o Chef Roque Thomazini, apresentando pratos argentinos de tirar o fôlego! Informações pelo 99864-9711.

• Dia 16 de setembro o Clube Náutico Mogiano, parceiro deste colunista, realizará a Feijoada do Náutico, das 12 às 15 horas. A animação ficará por conta do Trio Molho Madeiras. Feijoada à vontade e bebidas à parte. Informações no 4791-7103.