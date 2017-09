Edição 1000

.. que nesta sexta, 15, a Daiso Japan realiza coquetel de inauguração para convidados, em sua nova loja, no Mogi Shopping. A loja, conhecida pela sua variedade de produtos e bons preços, abre ao público no dia seguinte, sábado, às 10h.

… que no dia 16, das 9 às 17h, o colégio São Marcos promove a Mostra Cultural 2017 com tema Leve Meu Samba, com apresentações de alunos do Infantil ao Médio.

… que do dia 21 a 23, o Guararema Parque Hotel sediará o Encontro Mundial de Chefs, com palestras temáticas, aulas exclusivas e degustações abertas ao público.

… que a equipe do jornal A Semana agradece nossos leitores, anunciantes e parceiros que estiveram conosco ao longo destes mais de 19 anos para juntos alcançarmos, esta semana, a marca de 1000 edições.