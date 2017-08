Diocese de Mogi das Cruzes promove o Festival de Música “Melhor pra Jesus”

Entre os dias 23 a 26 de novembro de 2017, a Diocese de Mogi das Cruzes realiza a 5ª edição da EVANGELIZAI – FESTA DIOCESANA, com o tema “Vocações e Ministérios a serviço do povo de Deus”, na Catedral Diocesana Sant’Ana.

A novidade para a EVANGELIZAI deste ano será o Festival Musical “Melhor pra Jesus”, com o objetivo de conhecer os ministérios, bandas, cantores, interpretes e compositores presentes na Diocese de Mogi das Cruzes, que através da música realizam o trabalho de evangelização. O Festival é organizado pelo Centro Diocesano de Pastoral e em parceria com as produtoras Casa Branca e Catholic Music.

A inscrição para quem deseja participar do Festival já está aberta e pode ser feita até o dia 09 de setembro pelo site:http://www.melhorprajesus.com. br e tem uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais). No site está o regulamento e o passo a passo para a inscrição.

Dos inscritos, 24 competidores serão selecionados para participar da 2ª fase do Festival, em que os classificados se apresentam ao vivo a uma banca de jurados na Faculdade Paulo VI nos dias 29 de outubro e 05, 12 e 19 de novembro, dos quais, seis (6) serão escolhidos para as fases finais (semifinal e final), que acontecem dentro da EVANGELIZAI – Festa Diocesana (23 a 26 de novembro de 2017). Além destes, o vídeo de inscrição que tiver mais visualizações no Youtube, também, se classifica para as fases finais.

Os sete finalistas irão participar da gravação de uma mídia (CD) como premiação do Festival, que também, irá distribuir troféus de participação para quem estiver na final.